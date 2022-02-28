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У Харкові поранені десятки мешканців, є загибла: статистика наслідків "руського міра" (відео)

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У Харкові поранені десятки мешканців, є загибла: статистика наслідків "руського міра" (відео)

Кількість поранених і загиблих може змінитися.

Після останнього обстрілу міста Харкова до лікарень надійшла 31 особа з пораненнями різного ступеня тяжкості. Одна жінка померла

Про це повідомили у ДСНС.

Оскільки обстріл закінчився нещодавно, кількість поранених може змінитися, а кількість загиблих буде повідомлена пізніше.

Усього за останню добу до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О. І. Мещанінова та міської клінічної багатопрофільної лікарні №25 доправлено 44 поранених. Із них померли 7 людей.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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