У Харкові поранені десятки мешканців, є загибла: статистика наслідків "руського міра" (відео)

У Харкові поранені десятки мешканців, є загибла: статистика наслідків "руського міра" (відео)

Кількість поранених і загиблих може змінитися.

Після останнього обстрілу міста Харкова до лікарень надійшла 31 особа з пораненнями різного ступеня тяжкості. Одна жінка померла.

Про це повідомили у ДСНС.

Також читайте Обстріл Харкова з "Градів": загинула жінка

Оскільки обстріл закінчився нещодавно, кількість поранених може змінитися, а кількість загиблих буде повідомлена пізніше.

Усього за останню добу до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О. І. Мещанінова та міської клінічної багатопрофільної лікарні №25 доправлено 44 поранених. Із них померли 7 людей.