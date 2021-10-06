У Харкові посеред білого дня п'яний чоловік поцупив мікроавтобус з картоплею

У Харкові посеред білого дня п'яний чоловік поцупив мікроавтобус з картоплею

Тепер йому загрожує до 5 років ув'язнення.

Мікроавтобус із картоплею замість зарплатні: у Харкові посеред білого дня п'яний чоловік поцупив "Газель".

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 6 жовтня.

Зазначається, що зухвале викрадення зафільмував реєстратор одного з автомобілів. На цих кадрах видно, як мініавтобус поволі рушає з місця. Але водій не може вирулити на дорогу та зачіпає два припарковані легковики. Виїхати вдалося після кількох спроб.

За словами очевидців, в авто на момент викрадення було картоплі на 28 тисяч гривень. Утім знайшли машину вже порожньою. Її долю нині з'ясовують поліцейські. Викрадача затримали - він пояснив, що мав полагодити "Газель", однак власниця машини нібито не розрахувалася за попередній ремонт, тож вирішив просто викрасти машину.

Новини України: у Харкові посеред білого дня п'яний чоловік поцупив "Газель"

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