У Харкові посеред білого дня п'яний чоловік поцупив мікроавтобус з картоплею

Тепер йому загрожує до 5 років ув'язнення.
Мікроавтобус із картоплею замість зарплатні: у Харкові посеред білого дня п'яний чоловік поцупив "Газель".
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 6 жовтня.
Зазначається, що зухвале викрадення зафільмував реєстратор одного з автомобілів. На цих кадрах видно, як мініавтобус поволі рушає з місця. Але водій не може вирулити на дорогу та зачіпає два припарковані легковики. Виїхати вдалося після кількох спроб.
За словами очевидців, в авто на момент викрадення було картоплі на 28 тисяч гривень. Утім знайшли машину вже порожньою. Її долю нині з'ясовують поліцейські. Викрадача затримали - він пояснив, що мав полагодити "Газель", однак власниця машини нібито не розрахувалася за попередній ремонт, тож вирішив просто викрасти машину.