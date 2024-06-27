У Харкові потонула 12-річна дівчинка, в якої раптово сталася епілепсія

У Журавлівському гідропарку Київського району в Харкові потонула 12-річна дівчинка. Вона купалася самостійно, без нагляду батьків

Про це повідомили у ДСНС.

За даними поліції, дівчинка прийшла до водосховища з однокласницею. Не вміючи плавати, вона зайшла глибоко у воду. Її подруга помітила, що дівчина почала тонути, і покликала на допомогу. Разом з жінкою, яка відпочивала неподалік, вони звернулися до рятувальників.

Вони витягли з води вже непритомну дитину і намагалися провести реанімацію.

На місце події оперативно прибули медики. Попри проведені реанімаційні заходи, врятувати дитину не вдалося.

У воді у дівчинка сталась епілепсія, внаслідок чого дитина і пішла під воду.

Слідчі внесли відомості до реєстру досудових розслідувань із приміткою "нещасний випадок".

Раніше повідомлялося, що у Львівській області потонув 14-річний хлопчик, який відпочивав з батьками.

Діти потонули під наглядом вчителя! Врятувався лише один!

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