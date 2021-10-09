У Харкові повідомили про замінування лікарень із хворими на COVID-19

У Харкові повідомили про замінування лікарень із хворими на COVID-19

Вибухотехніки та поліцейські перевіряють 6 медичних закладів.

У суботу, 9 жовтня, у місті Харкові надійшло анонімне повідомлення про замінування шести лікарень, в яких перебувають пацієнти з коронавірусною інфекцією.

Про це повідомили в Telegram-каналі “ТруХа”, опублікувавши фото з одного із медзакладів.

У підписі до фотознімку уточнили, що вибухотехніки та поліція приїхали до Чорнобильської лікарні, куди невпинним потоком карети швидкої допомоги привозять хворих на коронавірус.

Окрім цього медичного закладу, за даними з Telegram-каналу, до правоохоронців також надійшло повідомлення про замінування дорослої та дитячої "інфекційки", залізничної лікарні — загалом вибухівку шукають у шести “ковідних” лікарнях.

“У родичів госпіталізованих пацієнтів спостерігається паніка, але лікарі запевняють, що всі медичні послуги надаються в повному обсязі”, - йдеться в дописі в Telegram.

У коментарях користувачі припускають, що такими анонімними дзвінками "розважаються" жителі ОРДЛО або Росії.

Нагадаємо, раніше у Львові анонім повідомив у поліцію, що у п'ятиповерхівці – бомба, яка ось-ось вибухне.

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