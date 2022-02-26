У Харкові повітряна тривога: повідомляють про артилерійський обстріл

Ворог гатить з артилерії.

У Харкові вранці суботи, 26 лютого, оголошено повітярну тривогу.

Про це повідомив у Телеграм-каналі голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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За його словами, йдеться про артилерійський обстріл російською армією. Орієнтовний район ураження - аеропорт, пр. Гагаріна.

Очільник області просить усіх сховатися в укриття.

Як повідомлялося, у п'ятницю, 25 лютого, були випадки прориву оборони Харкова окупантами. Російські війська вели бойові дії з напрямку Дергачів, Циркунів та з Чугуївського напрямку. Були спроби прорвати оборону з боку Високого. "Наші воїни героїчно відстоюють кордони міста Харків. Кілька ворожих танків зайшли до міста. Після цього техінка була знищена. Контроль над Харковом відновили українські війська.