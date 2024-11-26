У Харкові працівниця метро попереджала в Telegram про переміщення ТЦК та ЗСУ

На судовому засіданні жінка свою провину визнала.
У Харкові працівниця метрополітену розміщувала в Telegram інформацію про місцеперебування ЗСУ та ТЦК.
Київський районний суд Харкова визнав жінку винною та призначив покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з іспитовим строком на три роки.
За даними слідства, жінка щонайменше вісім разів публікувала в одному з чатів повідомлення про перебування військового формування на станції метрополітену "Академіка Барабашова".
14 листопада харків'янка уклала з прокурором угоду про визнання винуватості.
Їй скасували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та звільнили в залі суду. Також у засудженої конфіскували мобільний телефон.
Нагадаємо, СБУ затримала "крота" російського ГРУ, який передавав окупантам плани спецоперацій Сил оборони в тилу ворога. Найбільше його цікавили розвіддані про диверсійно-розвідувальні рейди українських спецпризначенців за лінію фронту на Запорізькому, Херсонському та Кримському напрямках.
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