У Харкові працівниця метро попереджала в Telegram про переміщення ТЦК та ЗСУ

На судовому засіданні жінка свою провину визнала.

У Харкові працівниця метрополітену розміщувала в Telegram інформацію про місцеперебування ЗСУ та ТЦК.

Київський районний суд Харкова визнав жінку винною та призначив покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з іспитовим строком на три роки.

За даними слідства, жінка щонайменше вісім разів публікувала в одному з чатів повідомлення про перебування військового формування на станції метрополітену "Академіка Барабашова".

14 листопада харків'янка уклала з прокурором угоду про визнання винуватості.

Їй скасували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та звільнили в залі суду. Також у засудженої конфіскували мобільний телефон.

Нагадаємо, СБУ затримала "крота" російського ГРУ, який передавав окупантам плани спецоперацій Сил оборони в тилу ворога. Найбільше його цікавили розвіддані про диверсійно-розвідувальні рейди українських спецпризначенців за лінію фронту на Запорізькому, Херсонському та Кримському напрямках.

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