У Харкові працівники ТЦК автівкою збили велосипедиста: як вони це пояснили (відео)

У ТЦК запевняють, що наїзд здійснили випадково, і їхні працівники зупинили автомобіль, щоб не "бусифікувати" хлопця, а нібито "надати необхідну допомогу".

У Харкові працівники ТЦК за кермом авто під час руху збили велосипедиста.

Відповідне відео з'явилося у місцевих Telegram-каналах.

На кадрах видно, як велосипедист їде дорогою. Як раптом, з-за повороту виїжджає автівка на військових номерах і "підрізає" хлопця. Той падає на землю, залишає велосипед і кидається навтьоки. Доки чоловіки у формі вийшли з машини, він вже втік.

У Харкові працівники ТЦК знову збили велосипедиста

Реакція ТЦК

У Харківському обласному ТЦК визнають, що факт наїзду дійсно був, але запевняють, що це сталося через вузьку дорогу.

Там підтвердили, що ДТП сталася напередодні під час пересування мобільної групи оповіщення містом.

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"За попередньою інформацією, громадянин рухався велосипедом посередині проїзної частини вузької дороги та здійснив маневр у напрямку автомобіля, яким пересувалися військовослужбовці. Унаслідок цього водій транспортного засобу на складній ділянці дороги (поворот, ускладнений припаркованим автомобілем) скоїв ненавмисний наїзд на велосипедиста. Транспортний засіб громадянина потрапив під колеса автомобіля", – йдеться в повідомленні.

У ТЦК запевняють, що їхні працівники зупинили автомобіль, щоб не "бусифікувати" хлопця, а нібито "надати необхідну допомогу".

За цим фактом керівництвом Харківського обласного ТЦК та СП призначено службове розслідування.

"Факт наїзду не заперечується, однак наголошуємо, що йдеться про ненавмисну подію, яка сталася за складних умов дорожньої обстановки. Компетентні органи у межах своїх повноважень встановлять усі обставини інциденту та нададуть правову оцінку діям кожного з учасників дорожнього руху", – йдеться в повідомленні ТЦК.

Що пишуть у соцмережах на заяву ТЦК

У місцевому пабліку "Харків 1654", стверджують, що йдеться не про дорогу, а про в'їзд до гаражів.

"Там немає жодної дороги, з тими ямами там швидше за 5 км на годину не проїхати.

Ще й крім в'їзду в гаражі більше в принципі нікуди не проїхати, оскільки далі лише вузький прохід для пішоходів. А хлопця таки наздогнали та забрали. Більше його ніхто не бачив. Інформації про нього немає", – йдеться в повідомленні.

UPD: Продовження історії потрапило на відео

На новому відео, проте з іншого ракурсу видно ту саму дорогу, місце і машину ТЦК. Сам момент збиття на камери не потрапив, але видно, як хлопець тікає з місця події. Попереднє відео на цьому закінчується, проте у новому – продовження історії.

На кадрах можна побачити, що хлопець тікає за гаражі на пустир. За ним біжить працівник ТЦК, а згодом під'їжджає та сама біла машина на військових номерах, з якої виходять ще кілька військових. Хлопця затримують і ведуть до авто. Дві жіночки і дідусь, що проходили поруч, намагалися його "відбити". Сам велосипедист теж здійснив спробу втечі, проте, врешті-решт, його посадили до авта та відвезли геть.

У Харкові працівники ТЦК на авто збили велосипедиста: продовження історії потрапило на відео

Нагадаємо, що схожий інцидент вже траплявся в Харкові три тижні тому. Тоді один із працівників ТЦК зіштовхнув хлопця з велосипеда під час руху. Щоправда, представники ТЦК тоді були пішки.

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