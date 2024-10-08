У Харкові працівники ТЦК хотіли мобілізувати "п'яного чоловіка, який хворіє на епілепсію": кого покарали

Чоловік стверджував, що він проходив ВЛК у стані алкогольного сп'яніння.

У Харкові до 3 років та 6 місяців позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації. На суді він та його матір стверджували, що підсудний не може служити через епілептичні приступи.

Про це йдеться у вироку Леніського районного суду міста Харкова (назва суду недекомунізована - ред.).

За даними суду, у вересні 2023 року чоловіка визнали придатним до мобілізації та дали йому повістку, проте житель Харкова ухилився від служби в армії.

На суді чоловік провину заперечив. Він заявив, що працівники ТЦК доправили його для проходження ВЛК, коли той був п'яним. Він нібито пояснював медикам, що має епілептичні приступи, проте його все одно визнали придатним. А тому він вимкнув телефон та не прийшов до ТЦК.

Мати чоловіка стверджувала, що у її сина від 2019 року почались епілептичні приступи і він звертався за медичною допомогою.

Медики підтвердили, що підсудний має "хронічне психічне захворювання у формі синдрому залежності внаслідок вживання алкоголю".

Чоловіка визнали винним за статтею 336 ККУ і засудили до 3 років і 6 місяців позбавлення волі.

Вирок суду

Читайте також: