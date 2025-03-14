У Харкові працівники ТЦК у балаклавах побилися з цивільними: в хід пішли кастет і пістолет (відео)

Працівники ТЦК були у балаклавах і приховували своє обличчя.

У Харкові 14 березня під час мобілізаційний заходів виник конфлікт між військовослужбовцями ТЦК та двома цивільними, внаслідок чого один із військових відкрив вогонь із травматичного пістолета.

У місцевих Telegram-каналах поширили відео конфлікту.

На кадрах видно, як один чоловік лежить на землі, а іншого оточили люди у військовій формі. Зауважимо, що військових ТЦК було як мінімум 5 людей. Один із ТЦКівців копав ногами цивільного, що лежить, а інший дістав пістолет і декілька разів відкрив вогонь біля іншого цивільного, що чинив опір. Чоловік у цивільному вигукував, що нібито недавно повернувся з фронту і не має однієї нирки.

На запитання жінки, що стояла поруч, у чому причина сутички, один із чоловіків у форміі відповідає: "Чого вони бігають?" та показує своє обличчя з розбитим носом та слідами крові.

Також на кадрах видно, як один із ТЦКівців штовхнув і вдарив ще одного чоловіка, уже очевидно пенсійного віку, який намагався втрутитися у сутичку.

Зауважимо, що працівники ТЦК чомусь були у балаклавах і приховували своє обличчя.

У Харкові працівники ТЦК у балаклавах побилися з цивільними

Що кажуть у поліції

Поліція Харкова повідомила, що розпочала кримінальне провадження за фактом бійки між працівниками РТЦК та СП та цивільними чоловіками.

Правоохоронці зауважили соціальних мережах поширюються відео з побиттям цивільних громадян працівниками ТЦК, але без зазначення передумов конфлікту.

"За попередньою інформацією, під час проведення заходів із мобілізації населення двоє цивільних осіб проявили агресію та вчинили фізичний супротив діям військовослужбовців. Один із чоловіків наніс удар кастетом по обличчю працівнику ТЦК та СП, що призвело до сутички", – йдеться в повідомленні.

На кадрах видно, що один із цивільних мав кастет

У відповідь працівник ТЦК та СП, маючи відповідний дозвіл, застосував зброю травматичної дії, здійснивши декілька пострілів у землю для попередження подальшого розвитку конфлікту.

Наразі тривають слідчі дії із залученням усіх учасників інциденту, свідків та очевидців. Остаточну правову оцінку діям усіх учасників нададуть після завершення досудового розслідування.

Позиція ТЦК

У ТЦК також стверджують, що конфлікт виник під час перевірки документів у двох цивільних осіб. Один з цивільних чоловіків, ймовірно кастетом, вдарив в обличчя військовослужбовця ТЦК. У відповідь один з військових здійснив декілька пострілів у землю із зареєстрованої за ним зброї травматичної дії.

"Керівництво Харківського ОТЦК та СП надає всебічну підтримку слідству та проводить власне службове розслідування. Наразі встановлено факти неприпустимої поведінки та дискредитуючих дій військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки", – йдеться в повідомленні.

Керівництво Харківського ТЦК та СП та причетного РТЦК визнають порушення, некоректну і емоційну поведінку підлеглого військового.

"У зв’язку з цією ситуацією проводяться додаткові заняття з особовим складом груп оповіщення, посилено контроль за дотриманням етичних норм та знанням законодавства військовослужбовцями, які здійснюють оповіщення громадян", – зазначили у пресслужбі.

У справу втрутився нардеп

Народний депутат Олександр Бакумов, обраний від 173-го мажоритарного округу у Харкові, повідомив у своєму Telegram-каналі, що вже поінформував міністра внутрішніх справ та уряд про "про напад на цивільних у Харкові із застосуванням вогнепальної зброї невстановленими особами в балаклавах".

Раніше повідомлялося, що у Харкові 16-річний хлопець отримав хімічний опік очей під час конфлікту з ТЦК.

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