У Харкові правоохоронці змусили чоловіка взяти кредит, щоб заплатити їм хабар

У Харкові правоохоронці змусили чоловіка взяти кредит, щоб заплатити їм хабар

Щоб не мати проблем із поліцією, чоловік вирішив взяти позику.

У Харкові судитимуть двох поліцейських, які займалися вимаганнями. Їм повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою, поєднаного з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

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Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що двоє поліцейських з Харкова, перебуваючи на автостанції вимагали та одержали неправомірну вигоду від чоловіка, який прямував з Російської Федерації до Києва. Йому погрожували затриманням та притягненням до відповідальності через порушення правил карантину та незаконного перетину кордону - виїзду з тимчасово окупованої території України (ст. ст. 44-3, 204-1, 204-2 КУпАП).

Щоб уникнути проблем, чоловік вирішив заплатити правоохоронцям, для цього він вліз у борги, позичивши 200 євро та 5 тис. грн.

Сьогодні, 30 вересня, двом зазначеним поліцейським повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів та відсторонення від займаних посад.

Крім того, встановлюються інші співучасники зазначеного кримінального правопорушення.

За скоєне правоохоронцям загрожує строк від п’яти до десяти років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Нікополі Дніпропетровської області судитимуть трьох поліцейських, які знущалися з громадян і вибивали зізнання за злочини, які вони не скоювали.

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