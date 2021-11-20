У Харкові приготували найбільший в Україні хот-дог: фото велетня

Найдовший хот-дог у світі - 203,8 м зареєстровано у США.

У Харкові приготували найбільший в Україні хот-дог, який потрапив до Книги рекордів України в категорію "Кулінарне мистецтво".

Як повідомила на своїй сторінці у Facebook керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова, його довжина 2 метри 16 см.

Вона додала, що велетня приготував Роганський м'ясокомбінат. Головним інгредієнтом стала, звісно, класична сосиска. Традиційно для приготування улюбленого всіма фаст-фуду пішла корейська морква, солені огірки, маринована цибуля і сир. А також - майже по літру кетчупу і гірчиці.

Лана Вєтрова

"Щоб винести на сцену такий гігантський хот-дог потрібно буде як мінімум 6 людей. І вдесятеро більше, щоб його з'їсти", - зазначила Лана Вєтрова.

Вона також наголосила, що хот-дог-рекорди дуже популярні у світі. У США є навіть національний день хот-дога. Американці й запровадили традицію встановлення рекордів у цій номінації. Найдовший хот-дог у світі 203,8 м.

Своєю чергою в "Укрінформі" з посиланням на слова керівниці Національного реєстру рекордів України повідомили, що харківський хот-дог перевищив попередній рекорд завдовжки 1 метр 83 см, який у вересні цього року приготували у Києві, а два роки тому теж у столиці став рекордним хот-дог довжиною 1 м 20 см.

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