У Харкові "приліт" по будівлі Держпрому (фото, відео)

Російські окупанти сьогодні, 28 жовтня, увечері запустили по Харкову КАБи. Внаслідок атак РФ постраждала пам'ятка національного значення – харківський Держпром.

Це одна з найвідоміших будівель міста: памʼятка архітектури і один з перших хмарочосів Радянського союзу.

Деталі удару

Спочатку, 0 21:00 мер міста Ігор Терехов повідомив, що ворог атакував Харків КАБами.

"Попередньо, під ударом був самий центр Харкова. На місці прильоту пожежа та задимлення", – зазначив він.

За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, відомо про 6 постраждалих – вони у легкому та середньому станах. Важких немає.

"Влучання зафіксованоу адміністративну будівлю. Зруйновано кілька поверхів. Загалом маємо сотні пошкоджених вікон в адмінбудівлях, обласній лікарні та житлових будинках", – сказав він.

Як уточнив паблік "Харків 1654", серед шістьох поранених — поліцейський, який перебував на чергуванні, перехожі, та люди, які перебували у будівлі.

Постраждала найбільша у світі пам'ятку конструктивізму — харківський Держпром

У соцмережах уточнили, що внаслідок атаки постраждала найбільша у світі пам'ятку конструктивізму — харківський Держпром.

Фото: Telegram-канал Харків 1654

Один з рятувальник прокоментував це так: "Німці залишили, так ці пі**ри роз**рячили".

Фото: Telegram-канал Харків 1654

"Це — історична цінність України, і не лише України. Вона є кандидатом в ЮНЕСКО. І я мав перемовини з посольством Італії щодо включення і захисту цієї будівлі. Жахливе влучання в будівлю Держпрому. Навіть Гітлер не зміг зробити те, що зробили росіяни", — зазначив мер міста Ігор Терехов.

Також він додав, що постраждала не лише будівля Держпрому, але й інші будинки 1920-х років, які є архітектурним ансамблем Харкова.

У Харкові "приліт" по будівлі Держпрому

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