У Харкові продавчиня магазину шокувала Мережу реакцією на падіння літньої жінки (відео)

Жінка пролежала на підлозі, а працівниця магазину так і не допомогла їй піднятися.

У Мережі опублікували відео, на якому видно, як у проході між стіною і прилавком м'ясного магазину впала жінка. За інформацією авторів, це сталося в Харкові у торговельній точці на проспекті Гагаріна.

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Відео опублікували в телеграм-каналі "Харьков Life".

На кадрах видно, як літня жінка зачепилася ногою за штору на вході і впала на підлогу, перед цим вдарившись головою об прилавок. Продавчиня вийшла глянути, що сталося, а, ймовірно, побачивши, що жінка "не вбилася", спокійнісенько повернулася за прилавок і продовжила розкладати ковбасу.

Сама ж пенсіонерка якийсь час лежала на підлозі і совалася, намагаючись здійнятися на ноги. Допомогти зробити це їй було нікому, оскільки продавчиня продовжувала робити вдавати, що нічого не відбувається, а інших покупців у магазині не було. Бабуся, посовавшись підлогою, дістала телефон і стала комусь телефонувати, мабуть, щоб попросити, щоб прийшли і допомогли їй встати.

Користувачі в Мережі прокоментували побачене:

Людська байдужість іноді вбиває

Таке враження, що вона таке щодня бачить: "А знову".

Може, вона пішла їй ковбасу обрати як допомогу.

Жесть. Сподіваюся, її звільнять.

У Харкові продавчиня не допомогла жінці, яка впала на підлогу

Нагадаємо, чому в Україні пенсіонери помирають на самоті і де були соцслужби.

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