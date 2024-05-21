У Харкові пролунала серія вибухів: у місті зайнялася пожежа

У Харкові в ніч проти 21 травня пролунала серія вибухів, після чого в місті зайнялась пожежа в приватному секторі, де розташовані житлові будинки.

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Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Він повідомив, що, всього в місті було зафіксовано декілька вибухів. Місто перебуває під атакою ворожих безпілотників.

"Внаслідок ворожої атаки шахедами Харкова маємо кілька постраждалих приватних будинків. Там пожежі. Інформація щодо жертв та поранених уточнюється.", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Суспільне, після вибухів у місті зайнялась пожежа.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок вибухів в Одесі є постраждалі.

Крім того, ми раніше інформували, що в Одесі пролунав вибух під час масштабної повітряної тривоги.

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