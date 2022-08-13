У Харкові пролунали вибухи: не нехтуйте особистою безпекою

Користувачі у соціальних мережах повідомили про вибухи у Харкові.

Також про це пише Суспільне. Харків.

Залишайтеся в укриттях.

Не нехтуйте особистою безпекою і прямуйте в укриття.

Очікуємо на офіційні повідомлення від влади.

Інформація уточнюється.

За попередньою інформацією, дві з чотирьох ракет прилетіли десь в місто.

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Нагадаємо, 10 серпня українські військові завдали загарбникам значних втрат на Харківському напрямку, де окупанти вели штурмові дії.

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