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У Харкові пролунали вибухи: не нехтуйте особистою безпекою

Дата публікації
Перегляди
22к
Час на прочитання
1 хв
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У Харкові пролунали вибухи: не нехтуйте особистою безпекою

Фото: ТСН.ua

У Харкові - знову неспокійна ніч.

О 00:18 6 вересня у Харкові розпочалася повітряна тривога. Опісля неї пролунали вибухи.

Про це повідомляє Суспільне. Харків. 

Наразі немає підтвердження або подробиць інформації. 

Бережіть себе.

Не нехтуйте особистою безпекою і прямуйте в укриття.

Якщо ви не в укритті, дотримуйтесь правила двох стін.

Очікуємо на офіційні повідомлення від влади.

Інформація уточнюється.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
22к
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