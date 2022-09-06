У Харкові пролунали вибухи: не нехтуйте особистою безпекою

У Харкові - знову неспокійна ніч.
О 00:18 6 вересня у Харкові розпочалася повітряна тривога. Опісля неї пролунали вибухи.
Про це повідомляє Суспільне. Харків.
Наразі немає підтвердження або подробиць інформації.
Бережіть себе.
Не нехтуйте особистою безпекою і прямуйте в укриття.
Якщо ви не в укритті, дотримуйтесь правила двох стін.
Очікуємо на офіційні повідомлення від влади.
Інформація уточнюється.
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