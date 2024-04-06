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У Харкові пролунав вибух: окупанти завдають ударів по місту

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У Харкові пролунав вибух: окупанти завдають ударів по місту

Стовп диму над Харковом

Мішенями ворога залишаються цивільні люди.

Армія РФ вчергове обстрілює місто. У суботу, 6 квітня, у Харкові пролунав вибух. 

Про це повідомляє "Суспільне".

"Окупанти завдають ударів. Жителі Харкова та області: будьте в укриттях!", – закликав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як повідомив мер міста Ігор Терехов, окупанти завдали чергового удару по житловому району міста. Попередньо, йдеться про обстріл КАБами.

"Щодо постраждалих та руйнувань – інформація уточнюється", – сказав він. 

Одна людина загинула

Згодом Синєгубов деталізував, що ворог вдарив по Шевченківському району Харкова. На жаль, за попередніми даними, одна людина загинула, ще одна – дістала поранення.

"Є пошкодження цивільної інфраструктури, загорання автомобіля. Триває огляд профільними службами", – резюмував він.

Раніше у Харкові зросла кількість загиблих внаслідок ударів російської армії вночі проти 6 квітня. Наразі відомо про сімох жертв ударів. 

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