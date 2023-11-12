У Харкові пролунав вибух, тривога не оголошувалася - що сталося (відео)

За даними місцевих пабліків, ймовірно, вибух стався на одній з заправок.

У неділю, 12 листопада, вранці пролунав потужний вибух у Харкові.

Про це повідомляє Суспільне.

Повітряна тривога у місті та області не оголошувалася.

Як пишуть місцеві пабліки, ймовірно, вибух стався на одній з заправок, яка розташована у західній частині міста.

Як видно із відео, після вибуху видно пожежу. Через інцидент перекрили рух транспорту на одній із вулиць. Правоохоронець розвертає автомобілі, які планували рухатися повз місце, де стався вибух.

Станом на 09:30 ранку місцева влада не прокоментувала інцидент.

У Харкові пролунав вибух

Нагадаємо, у ніч проти 12 листопада Росія атакувала Україну ракетами, застосувавши 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та балістичну ракету "Іскандер-М".

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