 У Харкові ракета вбила дружину і 8-річну доньку українського регбіста, який служить в ЗСУ (фото)

Ракета потрапила у багатоповерхівку.
Під час ракетного удару по Харкову зранку 23 січня загинула родина українського регбіста клубу Легіон XIII Володимира Машкіна, який зараз служить в ЗСУ
Про це повідомило Управління у справах молоді та спорту Харківської ОВА.
Російська ракета потрапила в будинок, де мешкав Володимир зі своєю сім’єю. Під час атаки загинули дружина та 8-річна донька спортсмена. Внаслідок вибуху було вщент зруйновано квартиру.
"Важка звістка про загибель родини застала Володимира, який з початку військової агресії ворога пішов добровольцем до лав ЗСУ, на службі", - наголосили в ОВА.
Нагадаємо, 23 січня російська армія тричі атакувала місто Харків ракетами: вночі, зранку та пізно ввечері. Окупанти вдарили по житловому сектору міста та цивільній інфраструктурі.
Під час ранкового ракетного удару ракета влучила просто у під'їзд багатоповерхівки. Загинуло десять осіб. Зокрема, під завалами багатоповерхівки знайшли тіло дівчинки. Також загинуло її мама.