 У Харкові ракета вбила дружину і 8-річну доньку українського регбіста, який служить в ЗСУ (фото)

Під час ракетного удару по Харкову зранку 23 січня загинула родина українського регбіста клубу Легіон XIII Володимира Машкіна, який зараз служить в ЗСУ

Про це повідомило Управління у справах молоді та спорту Харківської ОВА.

Російська ракета потрапила в будинок, де мешкав Володимир зі своєю сім’єю. Під час атаки загинули дружина та 8-річна донька спортсмена. Внаслідок вибуху було вщент зруйновано квартиру.

"Важка звістка про загибель родини застала Володимира, який з початку військової агресії ворога пішов добровольцем до лав ЗСУ, на службі", - наголосили в ОВА.

У Харкові ракета вбила дружину і 8-річну доньку українського регбіста. Фото: Управління у справах молоді та спорту Харківської ОДА.

Російська ракета потрапила в будинок, де мешкав Володимир зі своєю сім’єю. Фото: Управління у справах молоді та спорту Харківської ОДА.

Нагадаємо, 23 січня російська армія тричі атакувала місто Харків ракетами: вночі, зранку та пізно ввечері. Окупанти вдарили по житловому сектору міста та цивільній інфраструктурі.

Під час ранкового ракетного удару ракета влучила просто у під'їзд багатоповерхівки. Загинуло десять осіб. Зокрема, під завалами багатоповерхівки знайшли тіло дівчинки. Також загинуло її мама.

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