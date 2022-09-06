У Харкові ракета влучила у житловий будинок: є загиблі

Вночі 6 вересня відбувся ракетний обстріл Індустріального району.
Про це пише мер Харкова Ігор Терехов.
В одному випадку влучила до приватного житлового будинку. Під час розбору завалів знайдено тіло жінки.
«У другому випадку ракета прилетіла неподалік приватного житла. Від розльоту осколків спалахнув будинок. Без постраждалих», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, у тому числі й по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 194-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища та міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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