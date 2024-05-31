У Харкові росіяни двічі влучили у щільну забудову: є потерпілі, а під завалами можуть бути ще люди

Ворог підло влучив двічі в одне і те ж місце.

У ніч проти 31 травня 2024 року у Харкові пролунали вибухи.

На жаль, сталося потрапляння у багатоквартирний житловий будинок. Є руйнування і пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Попередньо відбулися повторні прильоти туди ж, куди й перші "приходи". За інформацією ДСНС, під завалами пʼятиповерхівки можуть бути люди. Про це заявив очільник міста Ігор Терехов.

"На цю хвилину відомо про одного постраждалого, госпіталізований до медичної установи. Розбір та ліквідація пожежі тривають", - уточнив інформацію очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За інформацією моніторингових каналів, Харків у черговий раз був під обстрілом балістики, - зенітні ракети С-300.

Оновлено станом на 00:47

За попередніми даними, кількість постраждалих збільшилася до восьми людей - про це заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Читайте також: