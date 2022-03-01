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У Харкові росіяни завдають авіаударів по житлових будинках: є загиблі, багато людей під завалами (фото)

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У Харкові росіяни завдають авіаударів по житлових будинках: є загиблі, багато людей під завалами (фото)

Кількість жертв встановлюється.

У Харкові російські окупанти завдали авіаудару по житловому будинку. Є загиблі. Про це інформує ДСНС. 

У результаті дій окупантів між 2 та 3 під’їздом п’ятиповерхівки (всього 6 під’їздів) загинуло 8 осіб та 6 осіб постраждало. Працівникам ДСНС вдалося врятувати 38 осіб, з яких двох дістали з під завалу. Роботи тривають.

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Крім того, як інформує голова ОДА, від нападу російської армії 1 березня також страждали Північна Салтівка, Нова Баварія, центр Харкова. 

"Через обстріл будівлі Харківської ОДА загинули 7 людей, постраждали 24 особи, серед них - дитина. Це лише попередні дані", - йдеться в його повідомленні.

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Також військові РФ завдали авіаудару по проспекту Новобаварський і вщент знищили багатоповерхівку.

Багато людей досі під завалами. Кількість жертв встановлюється.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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