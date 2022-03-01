У Харкові росіяни завдають авіаударів по житлових будинках: є загиблі, багато людей під завалами (фото)

У Харкові росіяни завдають авіаударів по житлових будинках: є загиблі, багато людей під завалами (фото)

Кількість жертв встановлюється.

У Харкові російські окупанти завдали авіаудару по житловому будинку. Є загиблі. Про це інформує ДСНС.

У результаті дій окупантів між 2 та 3 під’їздом п’ятиповерхівки (всього 6 під’їздів) загинуло 8 осіб та 6 осіб постраждало. Працівникам ДСНС вдалося врятувати 38 осіб, з яких двох дістали з під завалу. Роботи тривають.

Крім того, як інформує голова ОДА, від нападу російської армії 1 березня також страждали Північна Салтівка, Нова Баварія, центр Харкова.

"Через обстріл будівлі Харківської ОДА загинули 7 людей, постраждали 24 особи, серед них - дитина. Це лише попередні дані", - йдеться в його повідомленні.

Також військові РФ завдали авіаудару по проспекту Новобаварський і вщент знищили багатоповерхівку.

Багато людей досі під завалами. Кількість жертв встановлюється.