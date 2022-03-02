У Харкові російська ракета впала біля будівлі міськради (фото)

Постраждали офісні будинки навпроти.

У Харкові російська ракета впала біля будівлі міськради. Постраждали офісні будинки навпроти.

Про це 2 лютого повідомили у міськраді.

"Вибуховий пристрій не потрапив до будівлі Харківської міської ради. Через силу удару у міськраді повилітали вікна. Постраждали офісні будинки навпроти", - йдеться у повідомленні.