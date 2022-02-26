У Харкові російські війська знищили багатоповерхівку

Інформація про потерпілих уточнюється.

Російська армія поцілила у житловий будинок у Харкові.

Про це повідомила у "Фейсбуці" генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

Знищений будинок у Салтівському житловому масиві Харкова.

фото: Facebook Ірини Венедіктової

"На фото житловий будинок в Харкові. Тільки що. Салтівка. Бучми, 40а. Інформацію про постраждалих ще з'ясовуємо. Ідуть запеклі бої", – йдеться в дописі Венедіктової.

Тим часом Суспільне повідомляє, що з будинку на вул. Бучми, 40 евакуюють людей. Директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта каже, що швидка забрала "двох лежачих людей", які не постраждали.

Нагадаємо, російським окупаційним військам вдалося вийти на Південному напрямку України на рубіж Скадовська й Голої Пристані. Зазначається, що на напрямку тривають запеклі бої.