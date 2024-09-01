У Харкові розбився навчальний гелікоптер: екіпаж загинув

На місці катастрофи працюють слідчі, профільні експерти та фахівці спеціальної комісії Міноборони України.

Гелікоптер Мі-2 Харківського національного університету Повітряних Сил розбився під час виконання навчально-тренувального польоту.

Про це повідомили на офіційній сторінці навчального закладу у соціальній мережі Facebook.

"В навчальній авіаційній бригаді університету під час виконання навчально-тренувального польоту зазнав катастрофи вертоліт Мі-2. Родина університету зазнала непоправної втрати – екіпаж повітряного судна у складі двох осіб загинув", – йдеться у повідомленні.

В університеті зазначили, що на місці катастрофи працюють слідчі, профільні експерти та фахівці спеціальної комісії Міноборони України. Командування навчального закладу та військової частини всебічно сприяє роботі слідства та встановленню причин трагедії.

Університет Повітряних Сил закликав громадськість "утриматись від припущень та коментарів" до оприлюднення результатів розслідування, а також з розумінням ставитись до оприлюднення чутливої інформації, відповідно до встановлених процедур та етичних норм.

Нагадаємо, у липні 2024 року під час навчального польоту розбився літак К-10 Swift. Внаслідок катастрофи загинув курсант Харківського національного університету Повітряних Сил.

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