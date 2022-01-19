У Харкові розглядають клопотання про подовження строку арешту "мажору" на Infiniti, який скоїв смертельну ДТП

У Харкові розглядають клопотання про подовження строку арешту "мажору" на Infiniti, який скоїв смертельну ДТП

Захист підозрюваного у ДТП на проспекті Гагаріна Миколи Харківського просить розглядати справу у суді в закритому режимі.

У Харкові суд розглядає сьогодні клопотання про подовження строку перебування під вартою 16-річного Миколи Харкоівського, який за кермом Infiniti скоїв смертельну ДТП на проспекті Гагаріна.

Про це повідомляє "Суспільне".

Захист підозрюваного у ДТП на проспекті Гагаріна Миколи Харківського просить розглядати справу у суді в закритому режимі. Відповідне клопотання сьогодні, 19 січня, заявила захисниця підлітка Інна Данилова.

Вона обґрунтувала це тим, що її підзахисний неповнолітній, а сама вона постійно отримує погрози від невідомих.

"З урахуванням вищенаведеного прошу вас проводити всі судові засідання щодо кримінального провадження стосовно Харківського Миколи Михайловича, зокрема і сьогоднішнє засідання стосовно мого підзахисного, а саме розгляд клопотання про продовження строку тримання під вартою у закритому режимі — з урахуванням того, що мій підзахисний є неповнолітньою особою, а також прошу забезпечити мені як адвокату, який безпосередньо є учасником вказаного кримінального провадження, безпеки", — сказала Данилова.

Микола Харківський підтримав свою адвокатку, а родичі загиблого в ДТП водія висловилися проти. Прокурор Іван Семинякін сказав, що розгляд запобіжного заходу може бути відкритим.

Суддя Ірина Блага пішла до нарадчої кімнати на 30-40 хвилин — вирішувати, чи робити розгляд закритим.

Нагадаємо, що раніше у Харкові суддя, яка мала розглядати справу 16-річного винуватця аварії, заявила про самовідвід.

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