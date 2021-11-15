У Харкові розслідують лікарську помилку акушерки-гінекологині, через яку померли двоє новонароджених

Через помилку лікаря померли дві новонароджені сурогатною матір'ю дівчинки.

У Харкові суд продовжив строки досудового розслідування щодо акушерки, яку підозрюють у свідомому порушенні правил, що спричинило смерть двох дітей.

Також читайте На Вінничині викрили “фабрику” сурогатного материнства

Про це йдеться в ухвалі Київського районного суду Харкові, повідомляє Depo.Харків.

До суду з клопотанням про подовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 140 КК України (невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього) звернулися правоохоронці.

Підозрюваною у цій справі проходить акушерка-гінекологиня, репродуктологиня медичного центру "Міні-Екз центр" (м. Київ).

Слідством встановлено, що 7 березня 2019 року лікарка неправильно виконала програму допоміжних репродуктивних технологій сурогатного материнства, неправильно відібрала сурогатну матір та неправильно провела процедури перенесення ембріонів в матку, тим самим порушивши регламенти та накази МОЗ України від 9 вересня 2013 року.

У вересні цього року сурогатна мати, яка виношувала дітей і мала негативний резус фактор крові на 28 тижні вагітності народила через кесарів розтин двох дівчаток з ІІ групою крові (резус – позитивний). Через резус-конфлікт та гемолітичну хворобу у новонароджених, які мали імунні водянки плоду, обидві дівчинки за кілька днів померли.

Згідно з висновком комісійної судмедекспертизи, смерть новонароджених настала внаслідок невідповідності здійснення у 2019 році програми допоміжних репродуктивних технологій сурогатного материнства у медичному центрі "Міні Екз Центр".

Також у матеріалах слідства йдеться про те, що група медиків, серед яких і обвинувачена, незаконно укладали угоди народження дітей для іноземців сурогатними матерями в Україні і в подальшому вивозили їх за кордон.

На цей час підозрюваній обрано запобіжних захід у виді домашнього арешту.

Вивчивши матеріали справи, суд постановив задовольнити клопотання та продовжити строки досудового розслідування до чотирьох місяців – до кінця листопада.

Нагадаємо, що в американському штаті Каліфорнія у понеділок, 8 листопада, подружжя з Лос-Анджелеса подало до суду на репродуктивну клініку через отримання ембріона від іншої пари.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання