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У Харкові рятувальники дістали тіла двох працівників газової служби з-під шару ґрунту (відео)

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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У Харкові рятувальники дістали тіла двох працівників газової служби з-під шару ґрунту (відео)

Фото: ГУ ДСНС у Харківській області

6 одиниць техніки та 32 рятувальники прибули на місце за викликом.

У Харкові двоє працівників газової служби загинули внаслідок обвалу ґрунту.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

"О 18.26 надійшло повідомлення, що під час проведення аварійних робіт працівниками газової служби на підземному газопроводі на вул. Шевченка стався зсув ґрунту, під шаром землі опинилося двоє чоловіків", - заявили рятувальники.

Фото: ГУ ДСНС у Харківській області / ©
Фото: ГУ ДСНС у Харківській області

До місця події одразу направили рятувальну техніку та 32 рятувальника. Вони намагалися швидко відкопати з-під землі чоловіків, але після вилучення вони вже були без ознак життя.

Раніше ТСН.ua повідомляв, що у Сумській області під обвалом ґрунту загинула дитина. Це сталося в місті Лебедин на території колишнього підприємства, куди двоє школярів - 12 та 13 років - ходили відкопувати брухт. За фактом загибелі дитини поліція відкрила кримінальне провадження.

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Дата публікації
Перегляди
521
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