У Харкові рятувальники дістали з-під завалів тіло 15-річного хлопця (відео)

У Харкові з-під завалів багатоповерхівки, в яку влучили КАБом росіяни, рятувальники дістали тіло 15-річного хлопця.

Про це передає ДСНС.

Таким чином до 3 осіб зросла кількість загиблих внаслідок російського авіаудару по багатоповерхівці міста. З них двоє дітей. Ще 36 людей постраждали.

Аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів тривають.

Раніше рятувальники повідомляли, що виявили тіло цього підлітка, але деякий час не могли його деблокувати. Також внаслідок влучання КАБ у багатоповерхівку загинула ще одна дитина - 12-річний хлопчик.

Нагадаємо, ввечері 30 жовтня у Харкові прогримів вибух. У частині міста зникло світло. Пізніше стало відомо про влучання КАБ у багатоповерхівку.

Президент Зеленський відреагував на удар по Харкову.

У Харкові рятувальники дістали з-під завалів тіло 15-річного хлопця

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