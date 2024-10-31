У Харкові рятувальники дістали з-під завалів тіло 15-річного хлопця (відео)

Пошуково-рятувальні роботи на місці влучання тривають.
У Харкові з-під завалів багатоповерхівки, в яку влучили КАБом росіяни, рятувальники дістали тіло 15-річного хлопця.
Про це передає ДСНС.
Таким чином до 3 осіб зросла кількість загиблих внаслідок російського авіаудару по багатоповерхівці міста. З них двоє дітей. Ще 36 людей постраждали.
Аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів тривають.
Раніше рятувальники повідомляли, що виявили тіло цього підлітка, але деякий час не могли його деблокувати. Також внаслідок влучання КАБ у багатоповерхівку загинула ще одна дитина - 12-річний хлопчик.
Нагадаємо, ввечері 30 жовтня у Харкові прогримів вибух. У частині міста зникло світло. Пізніше стало відомо про влучання КАБ у багатоповерхівку.
Президент Зеленський відреагував на удар по Харкову.