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У Харкові рятувальники ліквідували наслідки ворожих ракетних ударів

У Харкові рятувальники ліквідували наслідки ворожих ракетних ударів

З будівлі було евакуйовано 8 осіб. / Фото: t.me/dsns_telegram

Площа пожежі склала близько 20 квадратних метрів.

10 січня близько 22:30 ворог завдав ракетних ударів по центральній частині міста Харкова. Дві ракети поцілили у будівлю готелю.

Про це інформує ДСНС України у повідомленні у соціальних мережах. 

До місця події відразу були направлені підрозділи ДСНС, Нацполіції та екстреної медичної допомоги.

На момент їх прибуття були виявлені пошкодження триповерхової будівлі готелю, а також легкових автомобілів, припаркованих поруч.

Площа пожежі склала близько 20 квадратних метрів.

З будівлі було евакуйовано 8 осіб.

За попередніми даними, 11 людей постраждало - це персонал та гості готелю, із яких один іноземний журналіст.

На місці події працювало 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 70 осіб особового складу ДСНС.

Нагадаємо, РФ ракетами "демілітаризувала" дитячий оздоровчий центр у Харкові.

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