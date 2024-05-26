У Харкові рятувальники продовжують розбирати завали у знищеному "Епіцентрі"

Вночі розбір завалів у знищеному російською атакою "Епіцентрі" у Харкові триває.

Про це інформує Суспільне.Харків.

"Вся родина 20-річної дівчини сьогодні пішла за покупками туди, де прилетіли дві авіабомби. 12-річна сестра та мама вже не відповідають на дзвінки, додому вони не повернулися. Батько був разом з ними — зараз він в лікарні з контузією. До місця події ця дівчина повернулася пізно ввечері. Вона вже здала зразки ДНК. Ми будемо шукати її рідних, на жаль, серед загиблих", — розповів начальник слідчого управління поліції області Сергій Болвінов історію однієї з жертв ударів РФ.

У Харкові триває рятувальна операція у знищеному ворогом "Епіцентрі" (10 фото)

Наразі поліції відомо про 17 людей, які зникли безвісти під час російської атаки, повідомляв Болвінов.

Нагадаємо, 25 травня армія РФ завдала удару по Харкову. Відомо про 6 загиблих, 40 поранених.

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