У Харкові рятувальники продовжують розбирати завали у знищеному "Епіцентрі"

Зараз йдеться про 17 людей, що зникли безвісти.
Вночі розбір завалів у знищеному російською атакою "Епіцентрі" у Харкові триває.
Про це інформує Суспільне.Харків.
"Вся родина 20-річної дівчини сьогодні пішла за покупками туди, де прилетіли дві авіабомби. 12-річна сестра та мама вже не відповідають на дзвінки, додому вони не повернулися. Батько був разом з ними — зараз він в лікарні з контузією. До місця події ця дівчина повернулася пізно ввечері. Вона вже здала зразки ДНК. Ми будемо шукати її рідних, на жаль, серед загиблих", — розповів начальник слідчого управління поліції області Сергій Болвінов історію однієї з жертв ударів РФ.
Наразі поліції відомо про 17 людей, які зникли безвісти під час російської атаки, повідомляв Болвінов.
Нагадаємо, 25 травня армія РФ завдала удару по Харкову. Відомо про 6 загиблих, 40 поранених.
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