У Харкові рятувальники продовжують усувати наслідки російської атаки: зафіксовано 4 прильоти

Ворог знову завдав атаки по Харкову.

Вночі 31 грудня 2023 року російські безпілотники атакували середмістя Харкова.

Про це інформує Суспільне.

У будівлях виникли пожежі.

Як рятувальники усувають наслідки влучань та чи є поранені — дивіться у відео.

У Харкові усього зафіксували чотири влучання російських безпілотників вночі 31 грудня, повідомив речник облпрокуратури Дмитро Чубенко.

За його словами, частково зруйновані адміністративні будівлі, будівля комунального підприємства та банку у Київському районі міста; інформацію про поранених з'ясовують.

За фактом влучань розпочали досудове розслідування за ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу — порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що у ніч проти 31 грудня 2023 року у Харкові прозвучали вибухи.

Пізніше стало відомо, що у Харкові унаслідок ворожої атаки є кілька прильотів у середмісті.

Також над Харковом збили кілька ворожих безпілотників, а по готелю в місті влучили "Іскандером-М".

До того ж у Харкові унаслідок атаки пошкоджень зазнали будівлі у центрі міста, є руйнування мереж водопостачання.

Нагадаємо, Російська Федерація знову влаштувала масований обстріл України і запустила крилаті ракети по мирних містах. Про всі подробиці читайте у новині.

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