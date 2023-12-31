У Харкові рятувальники продовжують усувати наслідки російської атаки: зафіксовано 4 прильоти

Ворог знову завдав атаки по Харкову.
Вночі 31 грудня 2023 року російські безпілотники атакували середмістя Харкова.
Про це інформує Суспільне.
У будівлях виникли пожежі.
Як рятувальники усувають наслідки влучань та чи є поранені — дивіться у відео.
У Харкові усього зафіксували чотири влучання російських безпілотників вночі 31 грудня, повідомив речник облпрокуратури Дмитро Чубенко.
За його словами, частково зруйновані адміністративні будівлі, будівля комунального підприємства та банку у Київському районі міста; інформацію про поранених з'ясовують.
За фактом влучань розпочали досудове розслідування за ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу — порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, що у ніч проти 31 грудня 2023 року у Харкові прозвучали вибухи.
Пізніше стало відомо, що у Харкові унаслідок ворожої атаки є кілька прильотів у середмісті.
Також над Харковом збили кілька ворожих безпілотників, а по готелю в місті влучили "Іскандером-М".
До того ж у Харкові унаслідок атаки пошкоджень зазнали будівлі у центрі міста, є руйнування мереж водопостачання.
Нагадаємо, Російська Федерація знову влаштувала масований обстріл України і запустила крилаті ракети по мирних містах. Про всі подробиці читайте у новині.
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