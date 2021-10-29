У Харкові шахраї "віджимали" квартиру у полковника запасу СБУ

СБУ знешкодила злочинну групу, яка займалася шахрайством.

У Харкові СБУ затримала злочинну групу квартирних шахраїв. Зловмисники хотіли "віджати" житло одного з мешканців міста, який виявився полковником запасу СБУ. Наразі зловмисників затримано.

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Про це повідомляє управління СБУ у Харкоівській області.

За наявною інформацією, угруповання складалося з трьох осіб: двоє з них – громадяни однієї з закавказьких країн, а третя – українка. Усі вони спочатку займалися дрібним шахрайством, але згодом вирішили "розширити" свою діяльність і почали "віджимати" квартири у городян.

"Спочатку зловмисники, через свої зв’язки у кримінальному середовищі, виготовили підроблені нотаріальні довіреності. Потім, на основі цих "документів", зареєстрували своє право власності на чужу квартиру у центрі Харкова. У подальшому шахраї передали цю нерухомість у заставу, нібито вони є її власниками", - розповідають в СБУ.

Реальним власником квартири виявився полковник запасу, колишній співробітник Харківського управління СБУ, ветеран підрозділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

Після того, як зловмисники оформили договір застави та отримали гроші, правоохоронці затримали усіх трьох учасників угруповання.

"Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення причетності учасників злочинної групи до інших аналогічних злочинів на території регіону", - заначили в пресслужбв СБУ.

Нагадаємо, що СБУ викрила факти розкрадання "атиковідних" грошей за період пандемії коронавірусу. Шахрайські схеми діяли від етапу будівництва лікарні до моменту її облаштування.

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