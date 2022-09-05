У Харкові шимпанзе розгулювала містом, але дощ змусив почимчикувати назад до зоопарку

Вмовляння доглядачки повернутись до зоопарку на тваринку не діяли.
У центрі Харкова вдень розгулювала шимпанзе, яка втекла із зоопарку, йдеться в ТСН.
Прогулянку тварини зафільмували містяни. На кадрах і соцмережах можна побачити, як шимпанзе самостійно переходить дорогу біля Держпрому і йде міським садом Шевченка.
А от на площі Свободи її вже знайшла працівниця зоопарку. Жінка присіла біля мавпи і намагалась вмовити її повернутися додому, але втікачці, вочевидь, хотілося ще прогулятися.
Проте допоміг дрібний дощ. Щойно він почався - утікачка підбігла до доглядальниці й одразу ж надягла курточку. А вже після цього добровільно за руку пішла до зоопарку.
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