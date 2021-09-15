У Харкові шкільні ворота привалили 6-річну дитину: хлопчик у реанімації

Дитина перебуває у важкому стані.

У Харкові на шкільному стадіоні дитину привалило футбольними воротами. Хлопчика ушпиталили, і він перебуває у реанімації у важкому стані.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Харківської області.

Учора, 14 вересня, близько 18:00 до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що до медзакладу потрапила 6-річна дитина. Хлопчика виявили на шкільному стадіоні на вулиці Академіка Павлова непритомним, поруч на землі лежали металеві футбольні ворота.

Хлопчик у тяжкому стані перебуває у Харківській міській клінічній лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Зараз усі обставини події з'ясовує слідчо-оперативна група.

"Слідчими відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає від 2 до 5 років тюремного ув'язнення, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, що у селі Кочубеївка Уманського району Черкаської області під час занять на школяра впали футбольні ворота. Дитина отримала перелам основи черепа, струс мозку і крововилив.

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