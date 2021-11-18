У Харкові слідчі відкрили справу проти батьків 16-річного водія, який скоїв смертельну ДТП на проспекті Гагаріна

У Харкові слідчі відкрили справу проти батьків 16-річного водія, який скоїв смертельну ДТП на проспекті Гагаріна

На притягнення до відповідальності батьків наполягають також захисники постраждалих.

У Харкові можуть притягти до кримінальної відповідальності батьків 16-річного водія Infiniti Миколи Харківського, який скоїв смертельну ДТП, в результаті якої загинув чоловік і постраждали троє пасажирів.

Про це повідомляє "Суспільне".

За словами речника прокуратури Харківщини Дмитра Чубенка, проти батьків 16-річного водія відкрили два кримінальні провадження.

"Відкрито кримінальне провадження за статтею 287 ККУ за допуск до кермування транспортними засобами людей, які не мають права кермувати, й за статтею 166 — невиконання батьками їх обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки", — сказав Чубенко.

На притягнення до відповідальності батьків наполягають також захисники постраждалих. Діти загиблого у ДТП Ігоря Носова та їхній адвокат Ігор Черняк зустрічалися учора, 17 листопада, з представниками влади та поліції.

"І вже стає очевидним, що основна "тактика захисту" сім'ї Миколи буде спрямована саме на те, щоб вивести батьків з-під удару. Саме тому важливо, щоб слідство працювало й надалі. І не просто працювало, а робило все на максимум. Так, це може бути перший такий прецедент в Україні. Має бути перший показовий прецедент. Щоб решта замислилась і звернула увагу на те, як проводять час їхні діти", — написав Черняк у своєму фейсбук 18 листопада.

Відомо, що 16-річний водій у момент ДТП їхав на автомобілі, зареєстрованому на його матір.

Нагадаємо, що Харкові група адвокатів вирішила безкоштовно представляти інтереси потерпілих у ДТП з Infiniti на проспекті Гагаріна. Захисники вважають, що за те, що сталося має відповідати не лише 16-річний підліток.

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