У Харкові спалахнула масштабна пожежа після атаки БпЛА (фото)

У Харкові в ніч проти 28 січня спалахнула пожежа площею близько 1500 квадратні метри після атаки російського безпілотника. Вогонь охопив виробничі приміщення у Новобаварському районі.

Про це інформує Суспільне.

"Ворожий безпілотник типу «Шахед» поцілив по території цивільного підприємства. Попередньо, це деревообробний цех. Після влучання сталося пошкодження газогону, який використовувався на підприємстві для виробництва. У зв'язку із цим виникла масштабна пожежа, з великим поширенням. До гасіння залучені більш ніж 12 підрозділів ДСНС, також техніка Харківської міської ради" - розповів директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких.

Повідомляється, що вогонь охопив двоповерховий корпус. В результаті атаки пошкоджені також приміщення сусідніх підприємств та щонайменше два авто, які були припарковані поруч. За попередніми даними поранених внаслідок вибуху та пожежі немає.

"Є інформація про двох потерпілих, в них гостра реакція на стрес. Але це не працівники підприємства, тут нікого під час влучання не було. Це мешканці прилеглих територій", - розповів Гладких.

Наразі пожежники продовжують гасити вогонь.

Масштабна пожежа у Харкові після атаки БпЛА / Фото: Суспільне

Масштабна пожежа у Харкові після атаки БпЛА / Фото: Суспільне

Масштабна пожежа у Харкові після атаки БпЛА / Фото: Суспільне

Масштабна пожежа у Харкові після атаки БпЛА / Фото: Суспільне

Масштабна пожежа у Харкові після атаки БпЛА / Фото: Суспільне

Масштабна пожежа у Харкові після атаки БпЛА / Фото: Суспільне

Масштабна пожежа у Харкові після атаки БпЛА / Фото: Суспільне

Масштабна пожежа у Харкові після атаки БпЛА / Фото: Суспільне

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові в ніч проти 28 січня пролунав вибух після цього в одному з районів міста розпочалася пожежа.

Крім того, ми раніше інформували, що російські загарбники в ніч проти 27 січня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

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