У Харкові спалахнула масштабна пожежа в офісній будівлі: вогнеборці понад три години гасили полум'я

Причини займання встановлюються.
У Харкові на вул. Тюрінська 80 в ніч проти 25 грудня спалахнула масштабна пожежа в офісно-торгівельній будівлі, яка належить одному із місцевих підприємців.
Про це повідомили в ДСНС у Харківській області.
Займання сталось о 1:54. На місце пожежі оперативно прибули рятувальники, які понад три години ліквідовували займання.
"На момент прибуття вогнеборців було виявлено, що горять офісні та торговельні приміщення двоповерхової будівлі, а також впритул розташовані дерев'яні прибудови та господарчі споруди. Загальна площа пожежі склала близько 500 кв.м. До місця події були направлені додаткові сили та засоби ДСНС", - йдеться у повідомлення.
Займання гасили 50 рятувальників та 14 одиниць техніки. Пожежу вдалось локалізувати о 5:15. Причини займання встановлюються.
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