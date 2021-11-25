У Харкові спалахнула вантажівка із комунальниками: на людях загорівся одяг, вони під час руху вистрибували із авто

У Харкові спалахнула вантажівка із комунальниками: на людях загорівся одяг, вони під час руху вистрибували із авто

На підприємстві з'ясовують, через що сталось займання.

У Харкові на вулиці Біблика у четвер, 25 листопада, спалахнула вантажівка, яка везла працівників комунального підприємства "Харківводоканал". На людях загорівся одяг і вони під час руху вистрибували із авто.

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Про це повідомляє "Суспільне".

Відео інциденту зняв один із водіїв, який їхав позаду вантажівки комунальників. Там видно, як люди під час руху вистрибують із авто, в одного із чоловіків палає одяг. Також вогонь горить в середині транспорту.

Директор КП "Харківводоканал" Віталій Панов розповів, що ніхто через цей інцидент не постраждав. На підприємстві з'ясовують через що сталось займання.

Керівник Центру екстреної допомоги Віктор Забашта сказав, що до медиків через опіки не звертались.

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