У Харкові спіймали агента ФСБ, якого завербували ще 2019 року (відео)

У Харкові затримали агента російської ФСБ, який здавав інформацію про місце перебування українських військових.

Затриманий до 2011 року працював у фельд’єгерській службі в Харкові та мав доступ до держтаємниці, потім працював інструктором зі стрільби. Останнім часом працював сторожем в одному з гаражних кооперативів.

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

"Спіймали "агента фсб". Одразу після отримання інформації про те, що харків'янин передає дані про місцезнаходження українських військових росіянам, в найкоротший термін були виконані необхідні процесуальні дії, проведено обшук та затримано фігуранта", - повідомив Болвінов.

За його словами, чоловіка завербували ФСБ ще у 2019 році. Затриманого змушували передавати потрібну інформацію під погрозами життю та здоров'ю його родичам у Росії.

Під час обшуку правоохоронці вилучили зброю, модифіковані (розпилені) патрони, радіостанції. На комп'ютері виявили переписку, де фігурант надавав дані про місця дислокації наших військових. Проводиться подальша перевірка та збір усіх фактів і обставин.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області спіймали російського агента, який розвідував позиції українських зенітно-ракетних комплексів С-300.

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