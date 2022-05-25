У Харкові сталася перестрілка: троє чоловіків загинули

У Холодногірському районі міста Харкова 25 травня невідомий почав стріляти з автомата.
Унаслідок перестрілки загинули троє чоловіків.
Про це повідомили в поліції Харківської області.
"25 травня о 20:50 до чергової частини ГУНП в Харківській області надійшла інформація, що в Холодногірському районі міста Харкова невідомий стріляє з автомата", - йдеться в повідомленні.
На затримання зловмисника вирушили поліцейські полку поліції особливого призначення, управління карного розшуку, територіального підрозділу. Чоловіка одразу ж знайшли та знешкодили.
На місце події прибули керівництво главку, дві слідчо-оперативні групи, криміналістична лабораторія. Слідчі збирають речові докази, які будуть направлені на експертне дослідження.
"Встановлюються обставини події, особи учасників перестрілки. Відомості про подію внесені до ЄРДР за ч. 2 ст. 115 (убивство) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.
За скоєне зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.
Нагадаємо, російські війська в Харківській області перейшли до оборони захоплених позицій, проте продовжує обстрілювати населені пункти області. Окупанти також влаштували терор місцевих мирних жителів.
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