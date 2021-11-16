Ілюстративне фото. / Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області

У Харкові сталася пожежа в житловому будинку: евакуювали мешканців чотирьох під'їздів

У Харкові сталася пожежа в житловому будинку: евакуювали мешканців чотирьох під'їздів

Ніхто не постраждав.

Потужна пожежа сталася у житловому будинку Харкова: евакуювали мешканців чотирьох під'їздів.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 16 листопада.

Спалахнуло на верхніх поверхах п'ятиповерхівки проти ночі. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Рятувальники евакуювали мешканців чотирьох під'їздів, яким загрожував вогонь.

На відео, яке у соцмережах розміщують харків'яни, видно, що вогнем охопило кілька квартир і всю площу даху будівлі. Відомо про щонайменше пів тисячі вигорілих квадратних метрів. На місце пожежі стягнули близько двадцяти одиниць техніки рятувальників, бригади швидкої та поліції.

У житловому будинку Харкова сталася потужна пожежа | Новини України

Під ранок вогонь в основному місці займання вдалося ліквідувати. Втім, як повідомляють у місцевих пабліках, досі тліє дах будинку. Причини займання з'ясовуватимуть фахівці.

Як повідомлялося, у м. Кременчук Полтавської області 13 листопада сталась пожежа на місцевому нафтопереробному заводі. Через розгерметизацію засувки печі підігріву нафтопродуктів, стався їх витік на площі близько двох квадратних метрів, без подальшого горіння.

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