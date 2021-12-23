У Харкові суд обрав запобіжний захід блогеру, який обплював патрульного

За словами постраждалого правоохоронця, його кривдник мав на меті набрати переглядів свого відео і йому все одно було у кого плювати.

У Харкові суд обрав запобіжний захід автоблогеру з Дніпра Віталію Санжакову, який плюнув патрульному в обличчя.

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Про це повідомляє "Суспільне".

Слухання відбулося у Київському райсуді Харкова. Представник прокуратури просив для блогера цілодобового домашнього арешту, а захисник загалом заперечував проти підозри та арешту.

"Я не почув обґрунтування жодним чином оголошеної підозри, наявності реальних ризиків, вони наведені, але чим вони обґрунтовані, я також не почув. Я не знаю, чому Віталій Олександрович скромно мовчить, адже в нього є посвідчення журналіста, і він виконував свої обов'язки", — сказав адвокат блогера Юрій Кубай.

Обвинувачений вів пряму трансляцію засідання суду, а також відмовився надати пояснення суду.

"От у вас камери, на них є світло, якби вас я зараз вдарив би тричі по камері, після цього зламав би вам мікрофон та світло, а ви — патрульний, та я не можу вас вдарити, щоб ви робили? Що зроблене, те зроблене", - сказав Віталій Санжаков у коментарі журналістам.

Патрульний Сергій Морозов, у якого плюнув блогер, розповів, що останній йому погрожував, а його поведінку назвав такою, яка не притаманна "розсудливій людині".

"Я оцінюю його дії як загрозу для себе та своєї родини. Людина вирішила зробити "хайп" в Інтернеті, йому було все одно, у кого плювати — мав зробити певні дії, щоб створити резонанс для його каналів в Інтернеті. Після цього інциденту ані нових погроз, ані вибачень не було", — сказав у коментарі патрульний.

Суд обрав блогеру запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Нагадаємо, що адвокат блогера з Дніпра Віталія Санжакова, автора каналу VitosDnepr, який плюнув у патрульного, вважає, що у правоохоронців немає підстав для притягнення його клієнта до кримінальної відповідальності.

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