У Харкові суддя, яка мала розглядати справу Миколи Харківського, заявила про самовідвід

У Харкові суддя, яка мала розглядати справу Миколи Харківського, заявила про самовідвід

Раніше суддя вже вела справу Миколи Харківського.

У Харкові суддя Червонозаводського районного суду Харкова Тетяна Янцовська заявила про самовідвід у справі про смертельну ДТП, яка сталася на проспекті Гагаріна, і в якій підозрюють 16-річного Миколу Харківського.

Про це повідомляє "Суспільне".

"12.01.2022 року суддею Червонозаводського районного суду м. Харкова Янцовською Т.М. заявлено самовідвід у справі №646/4/22 за обвинуваченням Харківського Миколи Михайловича", — повідомив керівник апарату суду Олександр Воронін.

Чим викликане таке рішення судді, невідомо.

Підготовче засідання у справі за обвинуваченням 16-річного водія Infiniti призначене на 19 січня.

Раніше стало відомо, що зазначена суддя вже вела справу Миколи Харківського і засудила його умовно.

Йдеться про вирок Харківському у справі про стрілянину в торговельному центрі. У липні 2021 року саме Тетяна Янцовська визнала Харківського винним за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) — призначила йому два роки позбавлення волі, але звільнила від відбування покарання з випробувальним терміном на рік.

Нагадаємо, що моторошна аварія сталася у Харкові 26 жовтня пізно увечері. 16-річний водій Infiniti на величезній швидкості проїхав перехрестя на червоний сигнал світлофора та влетів в інше авто. Внаслідок цього на місці загинув чоловік, ще троє людей потрапили до лікарні з травмами різного ступеня важкості.

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