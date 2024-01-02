У Харкові судили чоловіка через секс-відео його дружини з коханцем

У Харкові судили чоловіка, якого звинуватили у тому, що він зняв секс-відео за участі своєї дружини та невідомого чоловіка і нібито продавав на порносайті.

Про це йдеться у вироку Київського районного суду Харкова.

Жителя Харкова звинуватили у виготовленні та розповсюджені порнографії. За даними слідства, він нібито ще 2017 року зняв секс-відео за участі своєї дружини та її коханця і опублікував на порносайті. Перегляд порно був платний і доступ до нього можна було тримати тільки після оплати.

На суді чоловік провину категорично заперечив. Він зазначив, що не знімав порнографії та не знав, чим займається його дружина.

Працівник поліції на суді заявив, що під час досудового слідства була здійснена "оперативна закупка" інтимного відео. Також ІР-адреса, з якої завантажили відео, належала підозрюваному.

"В ході оперативної закупки, був залучений конфідент, який поповнив рахунок на сторінці цього сайту та отримав доступ до відео порнографічного характеру. Гроші конфідент отримав згідно постанови. Зазначив, що, провівши аналіз електронної скриньки цього сайту, було встановлено ще декілька осіб, які переглядали відео на ньому, перерахувавши кошти. Повідомив, що трансляція зазначеного відео, була в мережі Інтернет", - йдеться у свідченні правоохоронця.

Суд проаналізував докази слідства та визнав жителя Харкова невинним у виготовленні та поширені порно. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду

Нагадаємо, у Харкові пара зайнялась сексом на газоні, бо з кафе вигнали.

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