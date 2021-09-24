У Харкові судили сирійця, який фінансував терористичну організацію "Талібан"

Підприємець з Харкова пересилав гроші терористам.

У Харкові суд виніс вирок підприємцю, громадянину України, уродженцю Сирійської Арабської Республіки, який надавав фінансову допомогу "Талібану.

Про це йдеться у реєстрі судових рішень.

Судом встановлено, що сирієць та ще кілька його спільників організували незаконну систему міжнародних валютних операцій. Вони пересилали кошти представникам терористичної організації "Талібан" через посередника у Туреччині. "Талібан" отримав 3 тисячі доларів з України.

Аналогічним чином підсудний мав у грудні 2020 року переказати 7 тис. доларів спеціалісту з електронних та вибухових пристроїв "Талібана". Однак не довів справу до кінця, оскільки гроші вилучили під час обшуку.

Сирієць щиро розкаявся та визнав свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень за вказаних обставин Йому призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі , з позбавленням права займатися комерційною діяльністю, пов`язаною з переказом грошових коштів до інших країн строком на 2 роки. При цьому суд звільнив його від відбування покарання з іспитовим терміном у три роки.

Нагадаємо, що у Міжнародному аеропорту Бориспіль приземлився літак з Афганістану, відправлений для евакуації українських громадян та членів їхніх родин.

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