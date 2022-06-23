У Харкові супермаркет обікрали на 800 тисяч гривень (фото)

У Харкові супермаркет обікрали на 800 тисяч гривень (фото)

Хлопці залізли вночі до супермаркету і вкрали гроші. Їм загрожує до 12 років в'язниці.

У Харкові 19-ти та 24-річний хлопці обікрали супермаркет на 800 тисяч гривень. Вони проникли туди вночі, щоб викрасти гроші та майно.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Наразі мародери перебувають під вартою. Один із чоловіків був раніше судимий. Обом загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Києві валютні шахраї ошукали чоловіка на майже мільйон гривень. Вони ретельно готувалися до вчинення злочину. Один зі зловмисників навіть змінював свою зовнішність.

Фото: Прокуратура Харківської області

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