У Харкові супермаркет обікрали на 800 тисяч гривень (фото)

Хлопці залізли вночі до супермаркету і вкрали гроші. Їм загрожує до 12 років в'язниці.
У Харкові 19-ти та 24-річний хлопці обікрали супермаркет на 800 тисяч гривень. Вони проникли туди вночі, щоб викрасти гроші та майно.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Наразі мародери перебувають під вартою. Один із чоловіків був раніше судимий. Обом загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, в Києві валютні шахраї ошукали чоловіка на майже мільйон гривень. Вони ретельно готувалися до вчинення злочину. Один зі зловмисників навіть змінював свою зовнішність.
Читайте також: