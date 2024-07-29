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У Харкові та Кривому Розі пролунали вибухи - моніторингові канали

У Харкові та Кривому Розі пролунали вибухи - моніторингові канали

Перебувайте в укриттях до закінчення відбою повітряної тривоги / Фото: ТСН.ua

Триває тривожна ніч для українців.

У ніч проти 29 липня 2024 року у Харкові та Кривому Розі пролунали вибухи. 

Про це повідомили місцеві ЗМІ та моніторингові канали. 

Раніше Повітряні Сили ЗСУ попереджували про те, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації на сході! та є загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Водночас від опівночі Україною кружляють ворожі безпілотники. 

"БпЛА у Нікопольському районі Дніпропетровщини, прямують на південний схід, у напрямку Запоріжжя", - заявили у ПС ЗСУ. 

Перебувайте в укриттях та у разі потреби - потурбуйтеся про власну безпеку. 

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