У Харкові та області повністю відновили електропостачання після ракетних ударів

Втім, до графіків вимкненн світла область ще не повертається.

У Харкові та області вдалося повністю відновили електропостачання після масованої ракетної атаки РФ 10 лютого. Втім, аварійні відключення в регіоні продовжуються.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синегубов.

"Вночі було відновлено електропостачання та загоєно 100% споживачів по місту та області. Однак через наслідки ракетних ударів 11 та 12 лютого діятимуть спеціальні графіки аварійних відключень для 12 черг", - наголошує керівник області.

За словами Синєгубова, окупанти пошкодили об'єкти енергогенеруючої критичної інфраструктури. Також внаслідок одного з ракетних ударів отримали поранення вісім цивільних осіб.

Атака ворга на Харківщину

10 лютого о 4:00 ворог завдав ракетних ударів по місту Харкову та області. Попередньо, окупанти вдарили ракетами С-300. Під прицілом були критичні та інфраструктурні об'єкти. Виникли перебої з електроенергією

Під час масованої російської ракетної атаки у Харкові пролунали вибухи. Близько 10:00 окупанти завдали ще одного удару по критичній інфраструктурі.

Через удари у Харкові та Харківській області застосували аварійні відключення електроенергії. Одночасно відключили близько 150 тис. споживачів.

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