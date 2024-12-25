У Харкові та області частково відновили опалення: скільки будинків ще без тепла і світла

У Харкові діють віялові відключення електропостачання — одночасно без світла залишаються до 15 % споживачів.

Сьогодні, 25 грудня, в день Різдва, Харків оговтується після масованої атаки БПЛА та ракетами.

Про це розповів мер міста Ігор Терехов.

За словами Терехова, різдвяний день був дійсно важким для харківських комунальників, особливо для тепловиків. Але вони впоралися.

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"Попри обстріли і всі труднощі, ближче до вечора подачу центрального опалення у житлові будинки міста вдалося частково відновити. Наразі йдеться про 1378 житлових будинків – це близько 200 тисяч квартир", – сказав він.

Відновлювальні роботи ще тривають.

"Спеціалісти продовжуватимуть працювати навіть вночі, щоб якнайшвидше забезпечити тепло в кожному домі", – запевнив мер міста.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що в області також відновлюють теплопостачання. Залишається ще близько 300 тисяч жителів Харківщини без тепла в 1171 будинку.

За його інформацією, у Харкові діють віялові відключення електропостачання — одночасно без світла залишаються до 15 % споживачів.

Нагадаємо, сьогодні вранці РФ завдала сім ударів по Харкову. Незадовго після цього, теж зранку, росіяни атакували Харків "Шахедом". Пізніше Харків пережив третю атаку за кілька годин - цього разу ракетний удар по обʼєктах енергетики.

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